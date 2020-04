Géminis – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

No permitas que las emociones te ganen, te entregas demasiado y esperas demasiado, eso es vivir en expectativa. Abraza tu esencia y descubre en ella la fuerza que tienes para no dejarte abrumar por las circunstancias.

Dinero:

Sientes que el universo es demasiado generoso contigo, algunas veces te da temor tanta generosidad y entras en duda, no tengas miedo y recibe todo lo que tiene para darte, no olvides enseñar a otros a recibir desde el merecimiento.

Salud:

Tu salud depende mucho de cómo te sientes, de cómo asumes tu día a día. Tienes el don de transformar los alimentos, entonces procura cocinar y que tu alimento sea tu medicina, la vibración que pones en ellos te sanan.

Consejo:

Usa tu imaginación para salir de ese torbellino de dudas que te atormentan, no es necesario sufrir, tienes un gran aliado universal, acude a él porque siempre está dispuesto a tenderte la mano. Conserva tu alegría.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Agua Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Cabra, el elemento Fuego es protagonista.

Trabajo:

Tienes el poder de dejar atrás miedos que no te dejaban avanzar, inténtalo y podrás comenzar a transmitir tus habilidades convirtiendo ser una persona más respetable en tu entorno laboral. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Deja fluir tu creatividad dibujando, coloreando o creando algo nuevo, será muy útil para liberar tu mente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes cerrar ciclos con personas que ya no van contigo, tendrás una capacidad comunicativa brillante y por eso no se verán involucrados dramas en estas situaciones.

Dinero:

Te encuentras muy ágil para las ventas, puedes ganar dinero extra vendiendo lo que ya no utilizas. También puedes donarlo, si tu corazón así lo desea.

Consejo: La vida es cerrar ciclos. Amar, perdonar y dejar atrás todo lo que te impide avanzar.