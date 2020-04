Géminis – Horóscopo del 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Te sientes irresistible y todo va bien con tu pareja, la seducción es tu fuerte en este momento, no desaproveches la ocasión, hoy es buen día para demostrar todo tu amor.

Dinero:

Tendrás ideas claras y avanzarás muy fácil en tu labor, reconocen lo que haces y la facilidad con que resuelves cualquier situación.

Salud:

Para que recobres tu energía, duerme bien, toma los rayos del sol, realiza algún ejercicio y medita, enciende una vela para conectarte con tu esencia y brindar calma a tu mente.

Consejo:

Te gusta estar con tu familia, te encanta tu hogar y los momentos compartidos, estás feliz y lo demuestras con tus acciones, te es fácil hablar de tus sentimientos.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Tigre de Metal Yang, estás triangulando con la Tigre y Perro. ¡Es tu día, aprovéchalo!

Trabajo:

Atrévete a comenzar un proyecto prometedor, es excelente compartir ideas y absorber todas las opiniones de diferentes personas. Tu inteligencia y pasión harán más fácil el camino.

Salud:

Sentir el sol en tu ventana o patio es muy gratificante, te brindará calidez y mucha plenitud. Unos minutos en la mañana o al caer la tarde es perfecto.

Amor:

Pasar momentos agradables con las personas que viven contigo es muy buen plan para hoy, déjate llevar por una conversación interesante o diviértete jugando algo gracioso. Todo lo que hagas te dejará una marca positiva.

Dinero:

Aprovechar las oportunidades siguiendo tu instinto te dará muchos resultados positivos, tienes todas las de ganar hoy. Ten confianza.

Consejo: El propósito de la vida no es solo ganar. El propósito de la vida es crecer y compartir.