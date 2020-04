Géminis – Horóscopo del 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Por tu signo tan sociable este tiempo en soledad te ha impactado, la introspección es tan importante como la socialización, es tiempo para ti, es darte todo el amor y reconocerte, acude a la fuerza interior que tienes.

Dinero:

Estás convencido de que estas palabras fueron creadas para ti: “pide y se te os dará”. Por eso muy pocas veces te conectas con la escasez, el universo te provee, gratitud a diario, no lo olvides.

Salud:

Cuida tu postura, estar erguido es decirle al universo que aceptas tanto tu tierra como tu cielo, así evitas problemas con tu espalda y descansas.

Consejo: Tienes una conexión especial con tu universo, ves el mundo de otra manera y percibes lo que muchos no logran ni con los años, así que aprovecha tus dones y ponlos al servicio de los otros.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Mono de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Estable, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

El día promueve buenos resultados en la búsqueda de clientes potenciales o contactos para tus proyectos, con tu empatía y amabilidad puedes conseguir un trato favorable.

Salud:

Es importante dejar atrás hábitos que no son saludables para ti, cuida y preocúpate por tu salud física y mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Estarás muy motivado/a por el afecto entre personas, busca maneras creativas de hacerle llegar a tu pareja lo mucho que la amas. No siempre se demuestra con acciones físicas, encuentra la mejor forma para estos días.

Dinero:

Es un buen día para la planificación a futuro, lo que necesitas en un lápiz, una hoja y una calculadora para poner en orden tus finanzas y tener un plan de ahorros.

Consejo: Lo que somos se lo debemos al afecto. Los días de nuestra existencia ocurren gracias al cariño.