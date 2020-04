Géminis – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Dialoga con tu pareja, puedes tener un día muy lindo si no haces drama por todo, sé más comprensivo y tolerante, es momento de abrazar más, reír por todo y por nada.

Dinero:

Todo está cubierto, tu tranquilidad refleja la certeza que te da el universo, así que disfruta y agradece, todo lo recibes con amor y de igual manera lo compartes.

Salud:

Cuida de tus emociones, tiendes a irritarte fácilmente, no es necesario entrar en discusiones innecesarias, rodéate de persona optimistas.

Consejo:

Sabes dar consejos, tienes el don de la palabra, dices lo que las personas requieren y en el momento justo, te es fácil transmitir a otros optimismo y alegría, ese don ponlo tambien a tu servicio.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Caballo de Agua Yang, estás triangulando con la Tigre y Perro. ¡Es tu día, aprovéchalo!

Trabajo:

Aprender a escuchar consejos y críticas constructivas es muy difícil, pero debes poner de tu disposición. Veras que algunas recomendaciones son muy apropiadas para ti.

Salud:

Sentirte cálido/a y cómodo/a es muy importante, el calor de dará mucha paz e iluminación. Permítete sentir los rayos del sol o si tienes chimenea siéntate a su lado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Déjate llevar por tus sentimientos, no hay mejor sensación que hacer todo desde el corazón. Te sentirás muy agradecido por quienes te rodean.

Dinero:

Tienes habilidades de negociación muy altas, eso te ayudara a llegar a una meta personal y económica. Disfruta de los esfuerzos.

Consejo: No se trata de vivir con mucho o poco, sino de darle significado a cada momento.