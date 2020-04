Géminis – Horóscopo del 10 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Comienza a visualizar los cambios que requieres para conseguir la pareja que tanto anhelas, recuerda que la felicidad depende de ti, está en tu esencia, no se busca en el otro lo que no tenemos integrados.

Dinero:

Sea desde la casa o desde la oficina tu labor siempre se desarrolla bien, logras lo que te propones siempre y cuando pongas la atención en ello, sobresales con poco esfuerzo… ¿te imaginas poniendo el 100%?

Salud:

Recuerda que requieres calma, los masajes, un baño agradable y la meditación te ayudan a relajarte y recobrar tu energía vital de forma rápida.

Consejo:

Tienes todo para disfrutar de tu labor, tu pareja o familia, no te quedes en el letargo que te produce iniciar, hazlo y no te arrepentiras.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cabra de Agua Yin, estás direccionando doblemente con la Serpiente y la Cabra, el elemento Fuego está muy presente hoy.

Trabajo:

Podrás expresar ideas y pensamientos con total claridad, déjate fluir y se tú mismo. Lograras cosas grandes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los colores son una gran fuente de alegría, le transmite mensajes al cerebro de relajación y armonía. Colorear mándalas es un ejercicio excepcional para hoy.

Amor:

Es un buen momento para arreglar algún conflicto, expresarte o llegar a un acuerdo con la persona que ames. El día es propicio para obtener resultados equitativos.

Dinero:

El universo te tiene cambios positivos si los permites entrar en tu vida, se sabio y toma las decisiones pertinentes para que suceda.

Consejo: Piensa, cree, sueña y atrévete. ¡Eres capaz!