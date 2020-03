Géminis – Horóscopo del 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Si no tienes pareja, hay muchas personas interesadas en conocerte, recuerda que las amistades hacen parte de nuestra familia y si alguien te quiere conocer dale la oportunidad.

Dinero:

Puedes disponer de los recursos sin miedo, recibirás lo que mereces en el menor tiempo posible, no hay que angustiarse ni hacer inversiones de más.

Salud:

Aliméntate muy bien y concéntrate en hacer lo que te corresponde, el tiempo trabaja a tu favor, no lo olvides.

Consejo:

Todas las ideas que se te ocurran serán acertadas y si las llevas a la práctica se harán realidad en muy poco tiempo. Sobresale tu creatividad, tendrás unas ideas brillantes y esto te hará sobresalir ante los demás.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Tierra Yin, estás direccionando con la Serpiente y Cabra. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Es muy importante que intentes activar tus habilidades comunicativas, te facilitaran el trabajo y te pueden abrir grandes oportunidades. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hoy intenta buscar la estabilidad que hay en ti. Haz ameno tu ambiente, siéntate, y comienza una meditación que te alimente el alma. Te sentirás renovado/a y abundante.

Amor:

Tus sentimientos están muy vivos, es buen momento para expresar tus sentimientos hacia alguien. No te de miedo, sabrás que decir.

Dinero:

Es posible que encuentres resultados muy positivos en tu entorno financiero, todo gracias a tu determinación e inteligencia.

Consejo: “Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice” -Peter Drucker