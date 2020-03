Géminis – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Demuestra lo que sientes a tus familiares y amigos, ellos te lo agradecerán, un corto saludo te lo agradecerán de corazón, tu alegría los reconforta.

Dinero:

Las finanzas no son tu preocupación, sabes que todo está dispuesto para ti, el universo siempre te compensa, comparte con los tuyos.

Salud:

Descansa, reposa, puedes hacer que todo fluya si te concentras en una sola cosa, no quieras hacerlo todo a la vez, eso te agota y el dolor de cabeza aparece.

Consejo:

Ten paciencia, el día es solo uno y se vive un día a la vez, el universo solo puede ser uno y nos enseña que se puede renovar, independiente de la situación.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Tierra Yang, remover lo que no sirve es esencial. Presta atención a tu salud.

Trabajo:

Hacer limpieza en tu computador, espacio de trabajo u hogar es la mejor decisión que puedes tomar. Todo fluye mejor si esta ordenado y ligero.

Salud:

Debes tener mucha precaución al hacer actividades como ejercitarte o esforzarte en exceso, eres propenso a tener accidentes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes tener la determinación de dejar atrás situaciones y momentos que te tienen atado/a al pasado. Es hora de comenzar a lamentarse por lo que no paso y comenzar a agradecer por lo que está pasando.

Dinero:

No es recomendable realizar acciones monetarias, evita pedir préstamos o ayudas financieras. El día apropiado llegara, ten paciencia.

Consejo: Mira hacia el horizonte y piensa en todo lo bueno que está por llegar.