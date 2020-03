Géminis – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

El momento es propicio para conocer muy bien a tu pareja, mirar cómo evoluciona la relación, sin dramas y sin apegos, el compartir en estos momentos es fundamental.

Dinero:

No es tiempo de lamentarse por lo que se hizo o no se hizo, lo importante es lo que se hace hoy, todo puede volverse a tu favor y ten fe, todo siempre resulta mejor de lo que pides.

Salud:

Aliméntate muy bien, descansa, medita y comienza tu día en armonía. No hay que hacer esfuerzos para disfrutar, puedes hacer lo que te propongas si eres constante.

Consejo:

Puedes aprovechar este momento para saber cuales son tus prioridades, disfruta el momento y saca el mejor provecho de todo, sabes que el universo siempre te favorece.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Fuego Yin, estas en destrucción con el Conejo. Las mujeres son un pilar fundamental hoy.

Trabajo:

Una meta a la vez te hace ser más productivo, no te extralimites. Conoces hasta dónde eres capaz. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen día para estar acompañado de mujeres que te importen, añorar tiempos pasados, mirar álbumes de fotos te ayudará a recordar quien eres.

Amor:

La confianza es quebrantable, no es un buen día para comentar tus ideas con algunas personas. Confía en tu instinto, no todos tienen buenas intenciones.

Dinero:

El autocontrol es importante para hoy, tendrás incapacidad para controlar antojos y deseos.

Consejo: “Quien es prudente en sus deseos, lo tiene todo” –Lois Casal.