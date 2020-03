Géminis – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

El amor de pareja es muy importante en tu vida, pero recuerda que no es la prioridad, es una de las tantas variables que hay en tu vida. Enfócate en darle la misma importancia a otras personas que hacen parte de tu entorno.

Dinero:

Algunas veces eres muy meticuloso con el dinero, recuerda que es una energía que va evolucionando y nada se necesita ya que el universo todo lo tiene. Cuida tus pensamientos y siente que el universo tiene mucho para brindarte, tan solo dile que lo mereces.

Salud:

No solo es alimentación, piensa en hacer algun deporte que te guste mucho, no eres muy constante, así que el reto es mantenerte para no fallecer en el intento.

Consejo:

Te encanta hablar, dar consejos y llenar de luz la vida de los otros… y tu luz interior, ¿para cuándo? Eres inteligente, pareces una esponja todo lo que estudias lo comprendes rápidamente, confianza en quien eres y lo que puedes lograr con ello.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cerdo de Agua Yin, las energías del día son neutras para ti, sin embargo, el día es muy positivo.

Trabajo:

Puedes aprovechar el día para remodelar tu hogar y sacudir un poco las energías. Sera muy beneficioso y te sentirás en un ambiente nuevo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El día es conveniente para realizar actividades espirituales, nunca está de más sentarte y hablar con lo que te conecta a este universo. ¡Inténtalo!

Amor:

Tienes las actitudes de la paciencia, la extroversión y la confianza contigo. Aprovéchalas para generar un espacio agradable con quienes te rodean.

Dinero:

Ten en mente tu plan financiero y cultívalo hasta que sea perfecto para tus necesidades. Eres capaz y te sentirás muy bien al cumplirlo.

Consejo: ¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? –Vincent Van Gogh.