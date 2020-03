Géminis – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Sé impecable con la palabra y honesto con las personas que te rodean. Poner límites será muy necesario para tener una apertura de consciencia y puedes hacerlo en esta época de cambios.

Dinero:

Tienes una suerte envidiable y aún no eres consciente de ello, pasas desapercibido. Cuando puedas dimensionar ese gran poder, todo el universo estará a tu disposición.

Salud:

No te descuides, es muy importante que te comprometas con estar mejor cada día, no saques más disculpas, las excusas aplazan las fortunas que da el compromiso.

Consejo:

Hoy es necesario poner los pies en la tierra y tener claridad en lo que haces y pedir sanación para todo aquello que aún no liberas en tu vida.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Madera Yang, estas en choque con Rata. Debes controlar tus emociones.

Trabajo:

Si el ambiente en casa no es el mejor, es preferible darse un tiempo a solas para bajar las energías negativas. Luego, hagan actividades entretenidas que generen lazos.

Salud:

Trata de mantener la mente ocupada, podrías estar comiendo de más y eso no te hará sentir completamente pleno. La ocupación es fundamental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No te involucres en problemas ajenos, te perjudicará mucho. Se empático y neutral.

Dinero:

No es un buen día para involucrarte en cualquier situación económica, dale un respiro a tu mente de aquello y relájate hoy.

Consejo: Hay que tener la mente ocupada para no tenerla deteriorada.