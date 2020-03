Géminis – Horóscopo del 15 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos y le gusta el cambio. Es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo. Su mayor aprendizaje es ser constante y terminar lo que comenzó.

Amor:

Escucha a tu pareja, alguien de tu entorno quiere hablar contigo. Pon atención en los otros, sus necesidades, tus palabras cárgalas de amor, hoy saldrá a relucir tu mejor versión.

Dinero:

Es un momento para reflexionar en lo que inviertes, algunas veces compras por comprar y después la emoción se pasa, priorizar es la palabra clave para evitarlo.

Salud:

Toma mucha agua, la hidratación es muy importante para evitar resfriados. Disfruta del agua, si puedes comenzar a nadar sería muy bueno para tu salud.

Consejo:

Es un buen día para escuchar a otros, para aprender del otro, eres muy bueno para hablar, hoy también escucha, ten 10 minutos de silencio para escucharte.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Fuego Yin, estas combinando direccionalmente con Serpiente y Cabra.

Trabajo:

Tienes confianza en lo que has creado hasta ahora, por eso hoy permítete desconectarte un poco de tu trabajo. Comparte con hombres que te aporten mucho valor.

Salud:

Conéctate con tu ser interior, es bueno hacer una retro inspección sobre tu vida y volver a sentirte como tú mismo otra vez.

Amor:

Si realizas actividades de competencia, por tu dedicación podrías quedar campeón, acepta toda la atención que recibirás por eso.

Dinero:

Si una oportunidad de negocio se te presenta en cualquier lugar donde estés, no dudes en tomarla. Te desenvolverás fácilmente para concretarlo.

Consejo: “La felicidad no es una cuestión de intensidad, sino de equilibrio y orden, ritmo y armonía” –Merton.