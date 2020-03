Géminis – Horóscopo del 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos y le gusta el cambio. Es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo. Su mayor aprendizaje es ser constante y terminar lo que comenzó.

Amor:

¿Piensas una cosa y sientes otra? Hay dos planetas haciendo de las suyas, quieres agradar y lo que dices da a entender lo contrario, suaviza tus palabras con tu pareja y seres queridos, no entres en pánico, el día pronto termina.

Dinero:

Sé firme y constante, no te dejes llevar por la emoción del momento. El dinero es una energía y puedes concretar lo que anhelas, trátalo como lo que es, una energía que nos acompaña siempre, no vibres en escasez.

Salud:

Hoy puedes sentir tensión en los hombros, suelta las cargas, un masaje y consentirte te haría mucho bien.

Consejo:

Crees que das demasiado y recibes poco, esa es tu esencia dar y dar, hoy pon tu atención en recibir, un saludo, una sonrisa, los rayos del sol. La tensión emocional que sientes es porque estás desviando tu atención, no viniste a sufrir, recuerda que estamos acá para ser felices.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Fuego Yang, ten presente estas recomendaciones sobre todo en la salud.

Trabajo:

Descansar es primordial para hoy, activa tu imaginación escribiendo lo primero que se te venga a la mente. Te sorprenderás de lo que tu cerebro es capaz.

Salud:

No te sobreexpongas al peligro, puede suceder que te caes o golpees. Para evitarlo no realices actividades de mucho esfuerzo.

Amor:

Cuida tu salud emocional, no dejes que una situación ya pasada te robe la alegría. Tu eres más fuerte que eso, levántate y sigue adelante.

Dinero:

Invierte en ti, cómprate algo que siempre has querido, date un gusto en cuestión de alimentos. Es buen plan para motivar tus emociones.

Consejo: No te dejes para después, el tiempo se nos pasa entre las manos. Cuídate ahora.