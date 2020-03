Géminis – Horóscopo del 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Permítete tener hoy un día de romance y pasión con tu pareja. La energía de compartir está fuerte para ti hoy.

Dinero: Mercurio aún retrógrado es un aliado para ti, si quieres aprender o dominar un tema relacionado con tus finanzas. Así que estudia o lee sobre ello.

Salud: Estas con la mente muy activa, comienza una práctica meditativa que te de centro.

Consejo: Aprovecha la energía del día para compartir con tus hermanos o leer sobre un tema de tu interés.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, día energéticamente neutro, se precavido con las caídas.

Trabajo:

Por la influencia del elemento Fuego, el día será muy productivo y podrás cumplir las tareas propuestas.

Salud:

Maneja tu día saludablemente, come sano y es preferible que no hagas actividades de alto riesgo. Ten un día de relajación.

Amor:

Cuidas a los que amas y eso se ve reflejado, no olvides que existen unos límites y las personas deben aprender por ellas mismas. Guía mas no impongas.

Dinero:

Para evitar preocupaciones es mejor no participar en grandes movimientos económicos. Espera a un día Tigre o Perro.

Consejo: “Si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo enferme” -Dalai Lama