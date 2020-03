Géminis – Horóscopo del 11 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos y le gusta el cambio. Es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo. Su mayor aprendizaje es ser constante y terminar lo que comenzó.

Amor:

Estás en busca del amor ideal, lo que realmente requieres es el amor duradero y estable. Eres sensible por naturaleza, en tus relaciones eso hace que la comunicación con tus seres queridos sea más empática .

Dinero:

Procura no dejarte llevar por la emoción, si tienes un negocio o recibes un dinero, una asesoría te servirá mucho para tomar la mejor decisión, así que evita tomar riesgos innecesarios.

Salud:

Tiendes a tener alergias, quizás una alimentación más sana, hacer ejercicio y conectarte con lo que te hace verdaderamente feliz, te ayuden con esa patología.

Consejo:

Sé feliz, tu sonrisa siempre ilumina, por hoy termina todo lo que comenzaste, no dejes nada al azar, centra tu propósito y descubre todo lo bueno que tienes para dar.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Agua Yin, te encuentras en daño con el animal de día. Controla tus reacciones.

Trabajo:

Aléjate de personas improductivas y que entorpecen tu trabajo. Si puedes el trabajo individual es la mejor opción para hoy.

Salud:

Es un buen día para velar por uno mismo. Cuídate y aléjate del estrés, podría desestabilizar tu centro de emociones.

Amor:

Debes controlar tus impulsos, no todos siguen tu mismo ritmo. Si alguien necesita de un empujón extra no desesperes y mejora tu tolerancia.

Dinero:

Es mejor evitar hacer diligencias bancarias el día de hoy, podrías encontrarte con personas que no te harán rendir el tiempo y terminaras el día con muchas cosas pendientes todavía.

Consejo: ¡No dejes que la gente te ponga en su tormenta, ponlos en tu paz” -Buda