Géminis – Horóscopo del 10 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos y le gusta el cambio. Es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo. Su mayor aprendizaje es ser constante y terminar lo que comenzó.

Amor:

Ten en cuenta que no todo es soñar, la pareja, los amigos, la familia no se idealizan, pon los pies en la tierra, la luna en libra te ayuda a estructurar tus pensamientos y sentimientos.

Dinero:

Sientes que hoy todo lo puedes conseguir y así es, éxito en tu labor, no hagas más de lo que debes hacer, sé prudente en las decisiones donde haya dinero de por medio.

Salud:

Recuerda que tenemos muchos cuerpos sutiles y de todos ellos debemos hacernos cargo; medita 5 minutos al día, eso te ayudará a calmar tu mente, para que no se disperse.



Consejo:

Un día positivo para conectarte contigo, con tu pareja, tus amigos cercanos y tu familia, sentirás que hoy es un día para compartir, hoy estarás más en la tierra y lo vas a disfrutar.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.



Diario:

Hoy en día Rata de Agua Yang, estas en choque con la Rata y eso traerá altibajos en el transcurso del día.

Trabajo:

Evita involucrarte en situaciones donde debas dar tu opinión acerca de algo importante, no tendrás buena capacidad para juzgar. Es mejor dedicarse a estudiar y nutrir tus conocimientos.

Salud:

Procura comer más saludable. Incorporar en alguna de tus comidas frutas o vegetales serán un gran comienzo.

Amor:

Haz cosas que te llenen el alma, compartir contigo mismo es ideal para hoy. Las relaciones podrían generar conflictos que extraen nuestra energía positiva.

Dinero:

Es mejor que no hagas ningún plan para generar dinero el día de hoy, la energía no está en su mejor momento para ti y eso se verá reflejado en el resultado.

Consejo: Si hay miles de problemas, recuerda que siempre hay miles de soluciones.