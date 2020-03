Géminis – Horóscopo del 08 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos y le gusta el cambio. Es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo. Su mayor aprendizaje es ser constante y terminar lo que comenzó.

Amor:

Te sentirás tranquilo y con el impulso de conocer nuevas personas quizá que no sean del mismo lugar que tú. Con tu pareja querrás experimentar cosas nuevas o vivir nuevas aventuras.

Dinero:

La energía está dispuesta para emprender y puede ser en familia. Tu economía se mantiene estable y con la necesidad de centrarse en el hogar.

Salud:

Tendrás la motivación para hacer actividad física y para experimentar actividades como el yoga que te permitan una conexión tanto física como mental y emocional. Cuida tu salud sexual y reproductiva.

Consejo:

Tienes mucha energía, úsala para hacer todo aquellos que has postergado o que no has sabido mantener en las últimas semanas.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Metal Yang, te encuentras triangulando con Tigre y Perro. El elemento Fuego es muy importante.

Trabajo:

Si se te presenta una actividad nueva para ti, hazla con toda la disposición. A la primera casi nunca sale bien, no dejes de intentarlo.

Salud:

Déjate llevar por la música y el baile. Comparte tus gustos musicales y apórtale un nuevo descubrimiento a alguien más.

Amor:

Hoy es propicio que compartas con personas, no te quedes encerrado en tu casa. ¡Ve y disfruta con tus amigos o familiares!

Dinero:

El elemento Fuego está influenciando tu lado bondadoso, te sentirás muy caritativo. Si puedes extenderle la mano a alguien no lo dudes.

Consejo: “Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro” -Platón