Géminis – Horóscopo del 07 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: La armonia y el balance con la pareja te acompañaran el día de hoy.

Dinero: Busca un asesor financiero que te ayude a ordenar las finanzas.

Salud: Relaja tu mente con una buena lectura.

Consejo: Aprovecha la energía del día para incrementar tus conocimientos.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Tierra Yin, dia inapropiado para tomar decisiones importantes.

Trabajo:

Podrías sentirte algo estancado y sin motivación alguna. Para poder contrarrestar eso, es bueno que indagues sobre temas que te interesan, despertaras la curiosidad.

Salud:

El chocolate promueve felicidad al comerlo, ¡date un gusto! Hacer actividades al aire libre, en especial rodeado de árboles, es bueno para sacudir las energías.

Amor:

Confía en tu pareja, no pienses en situaciones de las cuales no tienes completa claridad.

Dinero:

No manejes nada de tus finanzas el día de hoy, dedícate a sacar cuentas para mejorar tu plan económico.

Consejo: “No vale la pena tener libertad si no incluye la libertad de cometer errores” -Mahatma Gandhi