Géminis – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Si tienes conflictos internos discútelo con tu pareja, será mucho mejor que ahorrártelos. Esto fortalecerá mucho el lazo entre ustedes.

Dinero: No puedes seguir dándole larga a tus sueños, estás perdiendo fe en tus habilidades y conocimientos. Eres muy capaz en lo que te propongas, no te de miedo hacer lo que amas.

Salud: Podrías estar un poco susceptible, no dejes que las emociones te controlen. Hay que hacer ejercicios que te den paz interior



Consejo: Mentalizarte en un futuro, el mejor ejercicio.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Tigre de Agua Yang, ¡estas triangulando con Tigre y Perro! Ideal para el desarrollo personal.

Trabajo:

Hoy aprovecha el día para nutrir tu conocimiento, ir a museos y convenciones sobre temas de intereses te ayudara en gran medida.

Salud:

Medita y conéctate con tu amor propio. Es importante saber que vales mucho y tienes un propósito.

Amor:

Estas influenciado por el amor y la generosidad. Demuestra todo lo que tienes para dar, se te llenara el corazón así como a los otros a tu alrededor.

Dinero:

Puedes ser impulsivo en algunas decisiones, tienes que deliberar si tu instinto es el correcto. Confía en ti.

Consejo: “Si enciendes una lámpara para alguien, también iluminará tu camino ” -Buda