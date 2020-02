Géminis – Horóscopo de 28 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Si tienes la posibilidad de disfrutar el día de hoy con la persona que amas, no lo pienses mas, se alegraran de estar contigo.

Dinero: A veces el tiempo te puede volver alguien duro y experimentado, pero para solucionar algunos problemas necesitas recordar tu infancia y ser mas creativo.

Salud: Te sientes agotado, sin embargo puede que no estés siento el mas responsable con tu alimentación y esta podría ser la verdadera causa.

Consejo: Siempre es bueno dedicar un tiempo para compartir con los que quieres.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Metal Yin, podrías sentirte algo agobiado ya que estas en daño con Buey.

Trabajo:

Evita comentar grandes planes a las personas incorrectas, puede haber malas intenciones escondidas.

Salud:

Evita situaciones que te desequilibren emocionalmente, te sentirás muy impulsivo y eso podría llevarte a no tomar las mejores decisiones.

Amor:

No todos pueden llevar el ritmo que llevas, tienes que practicar la paciencia. Ponte a prueba el día de hoy.

Dinero:

No hagas ningún movimiento monetario, el día es muy inestable para ese tipo de actividades.

Consejo: Cuando sientas que tus emociones te controlan trata de contar hasta diez respirando al mismo tiempo.