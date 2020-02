Géminis – Horóscopo de 27 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Es momento para darle un cambio de actitud a tu vida, si estas soltero arriésgate y encontraras un amor increíble.

Dinero: Prioriza tus esfuerzos, tal vez de te des cuenta que estas malgastando fuerzas en algo que no funciona.

Salud: Debes comenzar una nueva dieta o controlar los excesos de comida, podría venir una complicación estomacal.

Consejo: Es hora de dejar de pensar y comenzar a actuar.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Metal Yang, tendrás en la mente ocupada en cosas distintas. Priorizar será tu mejor herramienta.

Trabajo:

Brinda opiniones constructivas. Puede ser un dia de inestabilidad en tu ambiente laboral, depende de ti volver a ponerle el rumbo positivo.

Salud:

En lo posible evita por completo comidas altas en grasa o muy condimentadas. Opta por comidas saludables y deliciosas que te recarguen de energía.

Amor:

No te agobies por cosas que no sabes con exactitud. Especular solo agrega más preocupaciones a tu mente, concéntrate en lo genuino.

Dinero:

Evita tomar grandes decisiones y llevarlas a cabo. No te desesperes, tomate tu tiempo que todavía hay mucho por hacer.

Consejo: Es esencial que comiences a hacer cosas divertidas por ti. Desahógate y déjate llevar.