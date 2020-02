Géminis – Horóscopo de 24 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: El pasado te persigue, no dejes que gobierne tu presente. Tienes la voluntad de decirle adiós a eso que te atormenta, vive lo que tienes ahora.

Dinero: Expresa tu creatividad en tu entorno laboral, podrían aparecer ideas nuevas y originales para resolver interrogantes.

Salud: Debes cuidar de tu cuerpo, hacer ejercicios como trotar, bailar o clases grupales combinado con una buena alimentación te darán la energía necesaria.



Consejo: La excusa del no puedo no es válida en este momento. Géminis ¡puedes con esto y más!

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Fuego Yin, cerrar los ojos y respirar puede atraer energías perdurables.

Trabajo:

Trabajar con compañeros de trabajo facilitara el cumplimiento de metas y proyectos a nivel corporativo.

Salud:

Actividades que te conecten con lo místico es ideal para que todas tus energías se canalicen y te ayuden sobresalir en tu día.

Amor:

El elemento Fuego tiene influencia en tu lado pasional, sorprende a esa persona especial mostrándole todo tu amor.

Dinero:

No es un día favorable para firmar contratos o acuerdos con entidades financieras, espera a un día Tigre o Perro.

Consejo: “Conocer a los otros es sabiduría. Conocerte a ti mismo es iluminación.” -Lao Tzu