Géminis – Horóscopo de 23 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Diviértete con las personas que más quieres, será un día donde compartir con tu familia y amigos te hará acercarte mas a ellos.

Dinero: Pueden llegar noticias gratificantes en cuestión de dinero, si llega ahórralo o inviértelo en tus proyectos personales.

Salud: Te hace falta una dosis de diversión y de despejar la mente, es propicio que comiences a hacer cosas que te alegren y te llenen de energía.

Consejo: El momento es ahora y estás dejándolo pasar. No pienses tanto y ponte en ello que te apasiona.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.



Diario:

Hoy en día Mono de Fuego Yin, estar en paz es la mejor manera de aprovechar el día.

Trabajo:

Proyectos de renovación, de demoler algo viejo o dañado pueden nivelar las energías.

Salud:

Es preferible que no te expongas a sufrir algún incidente. Realiza actividades calmadas, como el yoga.

Amor:

Puedes utilizar las energías del día para ponerle fin a relaciones que ya no conectan con tu ser. ¡Libérate!

Dinero:

Finaliza la semana con tranquilidad y estabilidad financiera. No realices grandes decisiones.

Consejo: Libera tu mente, conecta tu alma.