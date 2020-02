Géminis – Horóscopo de 20 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Debes enfrentar el miedo y decirle lo que sientes a esa persona amada, si no es correspondido no desesperes, algo nuevo y mejor vendrá.

Dinero: Enfócate en lo que verdaderamente eres capaz de hacer, no cumplas si no puedes lograrlo. Te evitarás sentirte ansioso.

Salud: Debes preocuparte por tus emociones, no dejes que te invada la tristeza o la angustia. Tienes el control, ¡úsalo!

Consejo: La vida puede sorprenderte, como lo ha hecho hasta ahora. Espéralo con ansias.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, direccionas con Serpiente y Caballo.

Trabajo:

Rodéate de personas que te transmitan confianza, te ayudaran a cumplir tus proyectos.

Salud:

Buen día para empezar a practicar yoga o ejercicios de concentración, ya que te beneficiaran a encontrar la estabilidad.

Amor:

Tu ser explosivo y apasionado abrirá el camino para disfrutar con alguien especial.

Dinero:

Tienes la influencia de la Tierra para poder cumplir con tus metas monetarias, usa tu ingenio.

Consejo: Conectarte con la naturaleza podría brindarte energías positivas para continuar tu día.