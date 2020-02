Géminis – Horóscopo de 19 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Las personas pueden estar comentando cosas acerca de ti, todo depende de que tanta importancia le quieres dar.

Dinero: Puede haber conflictos en cuanto a las tareas que te tocan realizar en el trabajo, no dejes que te abrume, lograras realizarlo con satisfacción.

Salud: Si te sientes mal o bajo de ánimo comer chocolate hará que aumente tu energía y ocupes tu mente en algo distractor.

Consejo: Confiar en tu mismo es el primer paso para el éxito.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, aprende a recibir.

Trabajo:

No es un buen día para obstinarte, ya que te hará pensar más lento y a tomar decisiones apresuradas y sin sentido.

Salud:

Trata de llevar tu día lo más tranquilo posible, no te expongas a daños físicos, te podrías encontrar con complicaciones.

Amor:

Arriésgate a ese viaje con las personas que quieres y están contigo siempre. No sabes lo bien que podrían pasarla.

Dinero:

Día neutro para el dinero, concéntrate en idear, ya que el agua te dará la fluidez de creatividad que necesitas. Espera a un día Perro o Tigre.

Consejo: “Agua que no has de beber, déjala correr”