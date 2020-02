Géminis – Horóscopo de 18 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Estas mas cambiante que nunca y tu pareja fastidiada, busca mirar para otro lado.

Dinero: Ya conoces la energía de mercurio retrogrado, esta vez está afectado la comunicación con tus jefes, menos mal que tu eres muy bueno corriendo olas.

Salud: Los dolores de cabeza acompañaran tu día.

Consejo: Tienes que llevar las situaciones de la manera mas pasiva posible.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te sentirás melancólico y nostálgico. No debes vivir en el pasado.

Trabajo:

Escoge bien a quien le cuentas tus proyectos personales, puede ser que estén hablando a tu espalda.

Salud:

Tu familia será un pilar importante en tu día. Revivir situaciones del pasado puede traerte momentos de felicidad fugaces, pero no te centres en eso.

Amor:

Mejor malo conocido que bueno por conocer. No te involucres en actividades sociales el día de hoy ya que no habrá conexiones que enriquezcan.

Dinero:

Asóciate con mujeres, las cuales tienen habilidades para la organización y son sumamente responsables. Te agilizaran las diligencias de hoy.

Consejo: Para no quedar insatisfecho, ponte metas reales y que se puedan cumplir a corto plazo.