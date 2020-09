Pandemia del COVID-19 afectó la salud mental y el abuso de drogas en Nueva York: [VIDEOS]

El COVID-19 convirtió a la ciudad de Nueva York en el epicentro del mortal brote, dejando un saldo de 20,000 muertes y más de 256,000 personas infectadas, según datos suministrados por el Departamento de Salud de la Gran Manzana.

Y junto a la ola de mortalidad y el desastre económico que ha dejado a su paso el coronavirus, la pandemia ha hecho daños terribles en la salud mental de los neoyorquinos y ha disparado el abuso de drogas, lo que en opinión de líderes políticos y autoridades municipales, representa una crisis sin precedentes.

El llamado de alerta fue presentado por la presidenta del Comité de Salud Mental y adicciones del Concejo Municipal, Diana Ayala, según informó el periódico El Diario de Nueva York, quien citó a una audiencia para analizar la problemática.

En su reunión, la concejal de Manhattan y El Bronx, aseguró que la pandemia del COVID-19 ha hecho un daño enorme de manera desproporcionada entre latinos y negros y pidió mayores acciones a la Ciudad.

“Quiero reconocer la labor que está haciendo el Departamento de Salud en medio de esta crisis del COVID, pero viviendo en un distrito como el mío, (East Harlem y parte de El Bronx) uno de los más atacados por el Covid, también veo un incremento significativo de abuso de drogas y falta de acceso a programas de ayuda, más ahora que muchos funcionarios están trabajando de manera remoto”, dijo Ayala, según el citado medio.

La política mencionó también que además de depresión, estrés, ansiedad e incluso angustia, la pandemia ha disparado los casos de violencia doméstica y abuso de heroína y se mostró preocupada por la falta de acceso a servicios de ayuda.

“Tenemos que buscar la manera en que las personas puedan tener mayor acceso a la ayuda que necesitan”, dijo la concejal.

Hillary Kunnins, directora de la División de Salud Mental de la Ciudad, no confirmó el aumento de casos de abuso de drogas, según sus datos preliminaresas, pero reconoció los daños que el coronavirus ha dejado en la vida emocional y mental de los habitantes de la Gran Manzana.

“Nueva York está enfrentando una crisis sin precedentes. Las dificultades, la incertidumbre han dejado ansiedad y miedo desafortunadamente”, comentó Kunnins. “La pandemia ha afectado el comportamiento de los neoyorquinos”.

Cifras suministradas por el Departamento de salud, tras un reciente sondeo entre los neoyorquinos, revelaron que el 44% de los encuestados dijo tener síntomas de ansiedad y depresión e impacto negativo en el comportamiento de menores de edad.



La Ciudad de Nueva York cuenta con los programas THRIVE NY y NYC WELL, que asiste a personas con enfermedades mentales, donde más de 1,000 personas por día se conectan para pedir ayuda.

Si necesita ayuda, puede comunicarse con el (888)692-9355, o enviar un mensaje de texto con la palabra “WELL” al número 65173, o conversar personalmente con un funcionario de ayuda en la página nyc.gov/nycwell

