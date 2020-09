Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cómo podría obtener pagos de más de $3,000?

Millones de estadounidenses todavía esperan que el Congreso autorice un segundo cheque de estímulo del COVID-19. Pero ¿cuáles son las cantidades sobre la mesa si el Congreso lo hace? ¿Es posible que pueda obtener más de $3,000?

La respuesta es sí, pero solo si se trata de una familia de cuatro miembros.

Así es como se está desarrollando todo hasta ahora. Mientras los demócratas y republicanos del Congreso permanecen estancados en el plan de alivio de estímulo más amplio, los cheques de estímulo se estancaron debido a la falta general de acuerdo sobre otras cosas.

Como resultado, se han presentado diferentes propuestas para dar cheuqes de $1,200 o $4,000, en pagos únicos, y también hay una propuesta de $2,000 al mes.

Mnuchin weighs in on reaching an informal deal with Pelosi to avoid shut downTreasury Secretary Steven Mnuchin joins Fox News chief political anchor Bret Baier with insight on 'Fox News Sunday.' Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: http://video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: http://www.foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news.… 2020-09-06T18:43:40Z

La cantidad más probable sería $1,200 o $3,400 para una familia de cuatro integrantes, si cumple con las pautas de ingresos. También puede esperar recibir más que la última vez, si tiene dependientes y si se aprueba un plan de cheques de estímulo. Eso se debe a que ambas partes han indicado que generalmente están de acuerdo en que una segunda ronda de cheques de estímulo seguiría los mismos montos generales que la primera ronda. Ambas partes, demócratas y la Casa Blanca, también quieren dar a las personas más dinero por los dependientes adultos, para solucionar el problema de que muchos estudiantes universitarios se quedaron fuera la última vez.

Es por eso que una familia de cuatro recibiría $3,400, al menos bajo el plan republicano. Los republicanos controlan el Senado, por lo que su postura sobre la cantidad es importante.

Los $3,400 incluirían $500 por cada dependiente, además de los $1,200 por adulto. Los demócratas aportaron una cantidad aún mayor, pero no controlan el Senado. La Ley HÉROES de los Demócratas, que se aprobó en mayo, le daría a la gente cheques de $1,200. Sin embargo, también le daría a las personas dependientes $1,200, no $500, pero lo limitaría a un máximo de tres hijos, escribió Intelligencer.

Today, @HouseDemocrats are taking action to preserve American democracy for future generations as we introduce the #ProtectingOurDemocracy Act. https://t.co/NOURVf4MfD

El 22 de septiembre, los demócratas plantearon la posibilidad de más cheques de estímulo, en una audiencia del Congreso. “Los pagos de impacto económico deben hacerse porque se debe pagar el alquiler”, dijo el representante Al Green, demócrata de Texas, según CNBC. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, volvió a decir que la administración Trump apoya una segunda ronda de cheques, informó el canal.

“Obviamente no podemos aprobar un proyecto de ley en el Senado sin el apoyo de ambos partidos”, dijo Mnuchin, según CNBC. “Nuestro trabajo es continuar trabajando con el Congreso para tratar de obtener ayuda adicional para el pueblo estadounidense”.

El problema es que no ha habido mucho movimiento sobre los cheques de estímulo mientras el Congreso lidia con las divisiones sobre los montos de ayuda estatal y local y el costo general del plan de alivio de estímulo (están separados por alrededor de $1 billón).

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, trató de aprobar un “proyecto de ley delgado” de alivio dirigido, el 8 de septiembre, pero no incluía cheques de estímulo y los demócratas no lo apoyaron.

La cantidad de $4,000 provino de un plan de compromiso propuesto por un grupo de republicanos

Y ¿cuál es la cifra de $4,000 flotando? Ese monto de $4,000, proviene de un grupo de republicanos que la propusieron como un compromiso, porque quieren ayudar a las familias.

Even Speaker Pelosi’s own House Democrats are sick of her blocking COVID-19 relief.

But she insists anything short of her multi-trillion wish list would make Democrats “a cheap date.” What a joke.

People are hurting. They need help. Not the Speaker's pointless political games.

— Leader McConnell (@senatemajldr) September 16, 2020