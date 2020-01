5 Sopas deliciosas y fáciles para mantenerte calientita en el invierno

View this post on Instagram

Last night I was talking to a friend about what I cooked for dinner. I know… I always end up talking about food. But I really think everybody should eat CLEAN, DELICIOUS, and HEALTHY FOOD. The recipe for this detox carrot soup will be on the blog today, and it is so easy to prepare. And I really think it looks beautiful as well. For me, this type of recipe is the perfect combination between flavor, nutritient dense, and pretty food. What do you think??? Do you like this type of dishes?⠀ .⠀ Esta receta ya está en el blog y es lo máximo. Es super rica, fácil de hacer y super nutritiva. Aparte está super bonita no crees??? Pero de verdad es super fácil de hacer. Yo pongo todo en el @instantpotofficial y me olvido de ella. Cuando esta lista sólo le pongo los toppings deliciosos encima y ya….⠀ De verdad… TE LO PROMETO… comer sano, delicioso y bonita NO es complicado.⠀ Corre a ver la receta en:⠀ .⠀ https://www.piloncilloyvainilla.com/sopa-de-zanahoria-detox/