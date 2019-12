¿Afecta la llegada de los hijos en la relación de pareja? Pregúntale a Gaby Castellar

Como seres humanos en cada etapa de la vida nos vamos transformando, ya sea por la edad, el entorno, las experiencias o los aprendizajes. Cuando iniciamos la relación de pareja y damos el GRAN PASO de comprometernos a una vida juntos, todo empieza a cambiar, pasamos de ser por la vida una sola persona, a compartir la misma con nuestro ser amado, el cual empezamos a conocer de una forma diferente en la convivencia y la cotidianidad. Tenemos algo que no nos alcanza lo suficiente o no sabemos administrar cuando llegan los hijos y es el TIEMPO, para conocerse, compartir y discutir las diferencias.

Sin embargo con la llegada de los hijos viene una etapa nueva, diferente y muy intensa como exigente. Nuestra atención se centra en el cuidado de los niños, las tareas del hogar y en la búsqueda de los recursos para el sustento de la familia. Mucha responsabilidad cierto? De por si tenemos menos tiempo para dedicarnos a nosotros mismos como podríamos pensar en dedicarle también a la pareja?; cuando estas preguntas hacen nido en nuestra cabeza es ahí precisamente cuando empieza a surgir el distanciamiento y dejamos de dedicarnos el mismo tiempo de antes por estar siempre ocupados y cansados.

Por eso aquí te traigo 5 tips para cuidar la relación de pareja tras la llegada de los hijos:

1. Trabajo en equipo: es importante que en esta nueva etapa con los hijos seamos un equipo con nuestra pareja. Muchas veces empezamos a sembrar sentimientos negativos en el corazón por pensar que uno de los 2 esta dando más que el otro en ciertas áreas o que no se tiene el apoyo suficiente en otras.

2. Tiempo a solas por lo menos 1 o 2 veces al mes: si tienes alguien de suprema confianza donde puedas dejar tus hijos una tarde o unas horitas en la noche por lo menos para salir a cenar sería buenísimo!

3. Pequeños gestos que valen muchísimo: un mensaje de texto durante el dia ( que no tenga que ver con la casa o trabajo) un pequeño “te amo” o una nota en la agenda o en la lonchera del almuerzo. Un beso de despedida. Una sonrisa al llegar a casa, marcan la diferencia.

4. Nunca dejen de admirarse y de decirlo: en esta etapa hay un sin fin de cambios físicos y emocionales no tengas miedo de engrandecer las virtudes de tu compañero/a de elogiar su apariencia. Que el tiempo con los hijos no permita descuidarte como mujer o como hombre (para sacar este tiempo retomémos el punto 1). Amate como eres y entrega siempre lo mejor.

5. Organiza las prioridades: nuestros hijos son un pedazo entero de nuestro Corazón y nos necesitan en cuerpo y alma desde que nacen pero a medida que crecen se van volviendo más autónomos. No le quites prioridad a tu relación de pareja es tan importante como la que tienes con tus hijos o más, fue con esa persona con quien decidiste un día caminar, formar una familia y traer tus hijos al mundo, les hará bien crecer en un ambiente de amor, sano y de paz.

Este punto no lo quize ennumerar, pero es tan importante como los anteriores, El perdón, y no quiero enfocarme en los errores graves, si no en los pequeños que cometemos en nuestra vida diaria y que se van sumando sin ser hablados hasta que explotamos y si recapitulamos son tonterías que hemos dejado acumular en el corazón sin comunicar el inconformismo con nuestra pareja. Por eso la comunicación, la empatía y el amor son indispensables para que una relación se fortalezca. Es un trabajo de ambas partes y es una decisión. Los hijos son una bendición y no pueden convertirse en la piedra que entorpece nuestra relación, ellos son la muestra física del Amor que un día se juraron. Trabajar en estos puntos debería ser un ejercicio diario, ponerse de acuerdo y caminar por la misma meta también, al igual que la crianza no es tarea fácil, es difícil pero no imposible y juntos de la mano se puede lograr.

¿Quién es Gaby Castellar?

Mi nombre es Gaby Castellar. Soy mamá y blogger a tiempo completo, apasionada por las comunicaciones, el diseño y el marketing digital. Tengo dos hermosas princesas Emma y Luna, ellas son mi motor más grande para emprender en esta aventura maravillosa en redes sociales. Estoy casada hace 5 años con el amor de mi vida, soy colombiana de nacimiento y radicada en Estados unidos desde hace un poco más de una década.

Con el nacimiento de mi primera hija y estando en casa al cuidado de ella, llegaron unas ganas incansables de emprender, es por eso que después de pasar varios años reprimiendo mis deseos de escribir encontré en el mundo digital mi propio espacio para desarrollar todos los talentos y habilidades que tenia guardados. Mi pasión por el diseño y las comunicaciones me llevó a crear mi propio blog y a compartir mis experiencias de maternidad, emprendimiento y estilo de vida con mujeres y madres de Estados Unidos y America Latina. Lo que me ha demostrado que mas que una página somos una comunidad que conecta fomentando el respeto, la solidaridad entre mujeres, la realización personal y crecimiento espiritual.

Me considero sobre todas las cosas una mujer soñadora y defensora de su Fe, pues sin duda ha sido Dios quien me ha permitido llegar hasta aquí trabajando en lo que amo, aprendiendo a diario y conociendo personas increíbles. Estoy viviendo hoy en día el mejor momento de mi vida, convertirme en mamá ha sido el impulso y motivación mas grande para alcanzar mis sueños.

Por eso te invito a que compartamos juntos esta experiencia de ser padres, un título que tendremos por el resto de la vida y una vivencia que aunque muchas veces suele ser retadora también es la más gratificante de nuestras vidas y lo más importante es no caminar en esto solos, sino llenarnos de herramientas y apoyo para brindar a nuestros hijos siempre lo mejor con respeto pero mucho más importante con Amor!.

Para seguir a Gaby Castellar entra a su Instagram, aquí.

www.gabycastellar.com