¿Cómo tener paciencia con tus hijos? Pregúntale a Gaby Castellar

Convertirnos en padres es una de las experiencias más maravillosas e importantes que podemos vivir como seres humanos. A medida que nuestros hijos crecen su personalidad se va desarrollando, se van adaptando al entorno, su comportamiento y actitudes van cambiando en todo este proceso de descubrimiento, lo que para nosotros puede llegar a convertirse en un verdadero reto.

No todos tenemos paciencia pero la tenemos que poner en práctica

La paciencia es un rasgo de la personalidad que nos ayuda a ejercer el autocontrol, no todos tenemos la dicha de poseer esta virtud a plenitud, pero cuando de nuestros hijos se trata debemos poner de nuestra parte para ponerla en práctica sobretodo si esta en juego el bienestar de nuestros pequeños tanto física como emocionalmente.

No dejes que la desesperación te haga explotar

No perder los nervios ante una situación desesperante no es tarea fácil, como adultos tenemos el peso de la responsabilidad de nuestros hogares , el trabajo, la crianza, las preocupaciones propias del día a día y tantas otras cosas que nublan nuestro entendimiento y nos hacen explotar a la mínima situación. Es por eso que aquí traigo 5 consejos que nos pueden ayudar para no perder la paciencia con nuestros nuestros hijos en situaciones desesperantes.

A continuación puedes ver los 5 consejos para tener paciencia con tu hijo:

1. Mira a tu hijo como lo que es un Niño, como adultos olvidamos que una vez también lo fuimos y que las travesuras en los niños son normales, también creemos que son autómatas o robots que harán caso ante el primer aviso sin rechistar, en muchas ocasiones no lo harán, debemos entenderlo, asimilarlo y hablarles con tranquilidad.

2. El típico cuenta hasta 10 no te está funcionando y estás apunto de explotar? Pide ayuda a tu compañero/a, haste a un lado de la situación y de esa manera evitas perder los nervios.

3. Reduce los estímulos diarios tales como la televisión, tabletas, celulares o vídeo juegos, está demostrado que estos juegan un papel importante e influyen mucho en el comportamiento de nuestros hijos, trata de que los utilicen con moderación.

4. Establece límites y normas claras que tu hijo sepa identificar, en el momento de la conocida “pataleta” o rabieta tu hijo sabrá hasta donde llegar.

5. El cansancio acumulado afecta nuestro autocontrol, suelta!, trata de no agobiarte con muchas cosas. Descansa y así podrás pensar con cabeza fría.

Los padres siempre cometerán errores

No existen los padres perfectos, en todo este proceso de crianza cometeremos muchísimos errores lo importante es reconocerlos, pedir perdón y corregir a tiempo. Debemos practicar la escucha activa, ponernos al nivel de nuestros hijos y escuchar sus necesidades, frustraciones y motivos. La empatía y el amor son fundamentales, la empatía nos hace poner en el lugar del otro, nosotros como adultos somos quienes debemos entenderlos y simpatizar con ellos. El amor es la base y el ingrediente más importante para corregir a nuestros pequeños, hablarles con amor y abrazarlos es cura para ellos y más para nosotros. Si hoy perdiste la paciencia no te preocupes, mañana será otro día y estoy segura que lo harás mejor que ayer!.

¿Quién es Gaby Castellar?

Mi nombre es Gaby Castellar. Soy mamá y blogger a tiempo completo, apasionada por las comunicaciones, el diseño y el marketing digital. Tengo dos hermosas princesas Emma y Luna, ellas son mi motor más grande para emprender en esta aventura maravillosa en redes sociales. Estoy casada hace 5 años con el amor de mi vida, soy colombiana de nacimiento y radicada en Estados unidos desde hace un poco más de una década.

Con el nacimiento de mi primera hija y estando en casa al cuidado de ella, llegaron unas ganas incansables de emprender, es por eso que después de pasar varios años reprimiendo mis deseos de escribir encontré en el mundo digital mi propio espacio para desarrollar todos los talentos y habilidades que tenia guardados. Mi pasión por el diseño y las comunicaciones me llevó a crear mi propio blog y a compartir mis experiencias de maternidad, emprendimiento y estilo de vida con mujeres y madres de Estados Unidos y America Latina. Lo que me ha demostrado que mas que una página somos una comunidad que conecta fomentando el respeto, la solidaridad entre mujeres, la realización personal y crecimiento espiritual.

Me considero sobre todas las cosas una mujer soñadora y defensora de su Fe, pues sin duda ha sido Dios quien me ha permitido llegar hasta aquí trabajando en lo que amo, aprendiendo a diario y conociendo personas increíbles. Estoy viviendo hoy en día el mejor momento de mi vida, convertirme en mamá ha sido el impulso y motivación mas grande para alcanzar mis sueños.

Por eso te invito a que compartamos juntos esta experiencia de ser padres, un título que tendremos por el resto de la vida y una vivencia que aunque muchas veces suele ser retadora también es la más gratificante de nuestras vidas y lo más importante es no caminar en esto solos, sino llenarnos de herramientas y apoyo para brindar a nuestros hijos siempre lo mejor con respeto pero mucho más importante con Amor!.

