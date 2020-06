Escorpio – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Si no estás pasando por un buen momento compártelo con tu pareja o un amigo, no siempre debes hacerlo todo solo, el que otra persona escuche lo que tengas para decir te da la posibilidad de aligerar tu carga y encontrar una solución.

Dinero:

Priorizas la comodidad por encima de todo, no creas que lo único importante en la vida es el dinero, la estabilidad también está en lo que compartes, en quién eres y en lo que te hace feliz realmente.

Salud:

Cuida de tus pensamientos, busca tu paz y tranquilidad en la meditación, el yoga o la relajación, alguna disciplina oriental te ayudará a canalizar tu energía.

Consejo:

Encuentra ese equilibrio que requieres entre la razón y la emoción, así no tienes esos diálogos mentales que tanto te desgastan sin llegar a la respuesta que requieres.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cabra, el día es muy especial para tus energías. Disfrútalo.

Trabajo:

Tienes muchas probabilidades de explicar algo claramente y que las personas sigan tus ideas. Aprovéchalo para empezar un proyecto. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las verduras y las frutas te darán mucha energía para que pases tu día con buen ánimo y muy activado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te motivará enormemente el amor, estarás muy emocionado por sentir y dar cariño a tus personas especiales. ¡Siéntelo todo!

Dinero:

Es posible que te importe mas causar un buen impacto en las personas que la ganancia material. Tu comunicación será excelente para ganar unos cuantos contactos.

Consejo: Sin comunicación nunca lograremos nuestras metas: No tengas miedo a exponer y compartir tus ideas.