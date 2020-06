Escorpio – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Tienes un gran magnetismo para atraer a las personas, sabes que es así y muchas veces no te gusta, lo que sucede es que debes comprender que esa es tu esencia y no debes reñir con ella, lo único que puedes hacer es aprender a manejarla a tu favor.

Dinero:

Si tienes una propuesta laboral tómate un tiempo para estudiarla y ver si en verdad te conviene o no, debes pensar muy bien si hay que hacer sacrificios en cuanto a tu tiempo con tu familia, pareja o amigos.

Salud:

Aprende a canalizar tu energía, el ejercicio, la natación, el baile o cualquier actividad que te exija te ayudará a quemar tu impulsividad y así dejas de buscar qué hacer, qué comer o para dónde ir.

Consejo:

Ten la certeza que siempre estás protegido y acompañado, cuando pierdes la atención es cuando suceden las cosas que no te gustan, siempre pon atención a lo que sucede a tu alrededor.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, apropiado para sentar bases a futuro y planificar.

Trabajo:

Utiliza parte de tu día para comenzar a crear un proyecto nuevo, escribe en un papel tus ideas y deja que tu mente haga el resto. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trata de mover tu cuerpo, involucra en tu día aeróbicos o una clase de rumba para que así todo tu ser se beneficie. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La comunicación será un gran puente para resolver asuntos importantes con tu familia o amistades. Trata de hacerlo y liberar varias cosas.

Dinero:

Es un buen día para que pongas en orden varias ideas y crees una estrategia para que tus finanzas se optimicen mucho más.

Consejo: “Los grandes proyectos se estiman cuando uno se siente capaz de grandes éxitos.” -Conde de Lautréamont