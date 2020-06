Escorpio – Horóscopo del 3 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Te gusta demostrar que eres el que más sabe y el mejor en lo que hace, que te lo reconozcan te hace muy feliz y para los demás eres su carga más pesada, así que ser más humilde te vendría muy bien.

Dinero:

Siente que en tu empresa te valoran y respetan, estás a gusto, cuida que no sea solo por aparentar o por miedo al cambio, recuerda el dinero no debe ser el principal motivo en tu hacer.

Salud:

Tienes todo para estar activo y en óptimas condiciones de salud, sabes que te cuidas con ejercicio y alimentación, cuidado con trabajar más de la cuenta, es tu punto débil.

Consejo:

Cuando tienes en cuenta a las personas que amas en la toma de decisiones todo tiene resultados rápidos y óptimos, no lo olvides el universo ayuda cuando somos unidad.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Buey y Rata, el elemento Agua es de gran importancia para tu jornada.

Trabajo:

Un cambio positivo puede estar tocando tu puerta, si se te presenta no dudes en decir que si. Puedes con todo lo que se te atraviese. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La hidroterapia es un excelente plan para hoy, deja que el agua se lleve todo lo malo y renueve tus energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un día especial para la comunicación y la paciencia, escucha a quien no necesite y habla con quien tú crees que te ayudará.

Dinero:

Te encuentras muy atento a lo que te rodea y estarás muy ágil para tomar decisiones claras y favorables para tus finanzas.

Consejo: El cambio no es doloroso. Solo la resistencia al cambio lo es.