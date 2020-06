Escorpio – Horóscopo del 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

No entres a reclamar lo que tampoco das, ten mucho cuidado con eso. Primero revisa tus acciones antes de hablar, puedes estar criticando lo que tanto haces así que ten calma y analiza antes de tomar cualquier acción.

Dinero:

Puedes recibir ofertas laborales muy buenas, sea en la empresa en que laboras o en otras empresas, no le temas al cambio, si el universo lo manda no lo pienses, siempre y cuando te haga feliz hacerlo.

Salud:

Si te sientes algo melancólico busca relajar un poco tu mente, calmar tus emociones y conectarte con tu esencia, puedes lograr cosas maravillosas si haces un poco de meditación o relajación.

Consejo:

Cualquier momento es adecuado para darle la bienvenida a la transformación ya sea física, mental o espiritual, todo sea para que reconozcas lo valioso que eres y cuánto puedes lograr.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras direccionando con Rata y Buey, el elemento Agua es muy fundamental en tu jornada.

Trabajo:

Si te propones culminar tus tareas pendientes, podrás lograrlo. Te sentirás con capacidad productiva y el tiempo te rendirá de buena forma. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Al momento del baño, utilízalo para reflexionar y meditar. Repetir un mantra hará que el agua se lleve todo lo malo de tú interior. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te enfocaras en mejorar tu relación contigo mismo y los que te rodean. Es un bonito día para verte por dentro y encontrarte con tu verdadera esencia.

Dinero:

Tú mente estará concentrada en la meta, no habrá distracciones y tu intelecto será de gran ayuda para tomar decisiones.

Consejo: Muchas veces perderse es la mejor manera de encontrarse a uno mismo.