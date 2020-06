Escorpio – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Recupera tu ser, armoniza tu esencia y cuida de ti. Estás dejando tu energía en personas que no cubren tus expectativas, te entregas demasiado y exiges lo mismo, descubre tu amor en ti y cuando sepas cómo es lo descubrirás en el otro.

Dinero:

No estés pidiendo que el universo no te va a corresponder, se pide desde el deseo y eso nada que ver con el merecimiento, así que deja de pedir y enfócate en tu hacer, en lo que te hace plenamente feliz, si es el dinero lo que te hace feliz la forma de producirlo también debe hacerte feliz.

Salud:

Te hace falta la naturaleza y los viajes divertidos, realiza una larga caminata y pon toda tu energía en lograr llegar a la meta que te propongas, eso te hará sentir plenamente vivo y lo vas a disfrutar.

Consejo:

Deja de buscar pleito por la incomodidad que sientes en estos momentos, no es necesario, tienes una mejor opción: buscar realmente qué te causa tanta molestia y respirar profundo. Si no encuentras cómo solucionar busca ayuda, si es algo exterior que no tienes cómo resolver, déjalo y no te conectes con esa energía.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cabra, energías maravillosas rodean tu día.

Trabajo:

Te gustará recibir información y dársela a los demás, compartir conocimientos y habilidades será increíble para que domines muchos más temas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Escribir, leer y estudiar son actividades que te darán mucho poder de análisis, intenta darle espacio en tu tiempo a alguna. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tú motivación por lo romántico y amoroso será grande, te gustará pasar tiempo con tu ser querido y disfrutar de la compañía.

Dinero:

Tienes gran poder de persuasión, si necesitas hacer una venta o que te aprueben un trámite, hoy es un excelente día para aprovechar esa gran habilidad.

Consejo: “Da un paso atrás, evalúa lo que es importante, y disfruta de la vida” -Teri Garr