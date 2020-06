Escorpio – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Si en la actualidad no tienes pareja no te angusties, es el momento para que disfrutes de la soledad, conozcas realmente quién eres y cuál es la personas que deseas para tu vida, con quien crecer y disfrutar la vida.

Dinero:

Ocúpate de hacer lo que tanto disfrutas sin tener que dar explicaciones de tu decisión, nadie sabe mejor que tú cuál es tu pasión y cómo deseas asumirla, así que sigue adelante con tu propósito.

Salud:

Toda esa energía que tienes la puedes canalizar haciendo el deporte que más te guste, así dejas de sentir ese malestar que te produce el estar quieto, lo complementas con los alimentos que más disfrutas y después te dedicas a la relajación y el descanso.

Consejo:

Sé siempre tu mejor versión, si sabes y tienes claro lo que deseas para tu vida no tengas miedo, busca asesoría si la requieres, muchas veces no damos el paso por temor a caer sin saber que siempre habrá alguien que nos reciba.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para resultados balanceados o equitativos, aprovéchalo.

Trabajo:

Te costará enfocarte en una sola actividad, tu mente estará algo dispersa y esto dificultará que hoy hagas algo productivo, no te castigues por eso, solo respira. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realiza una sesión de Tai Chi o meditación, debes nivelar tus emociones para que todo a tu alrededor se nivele. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

El amor propio va primero, aprende a quererte y aceptarte con todo lo que llevas dentro. Si no te amas, nadie podrá hacerlo como es debido.

Dinero:

Tus energías no son las mejores en el ámbito económico, procura tener más interés en actividades del ser, te beneficiarán mucho.

Consejo: “Siempre estás contigo mismo, así que es mejor que disfrutes de la compañía” -Diane Von Furstenberg.