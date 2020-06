Escorpio – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Tu pareja está haciendo todo lo posible por brindarte lo que cree que requieres, pero si sientes que no es así se lo debes decir, desde el amor para que mejoren la relación, pero por favor sin dramas ni discusiones innecesarias.

Dinero:

Estás experimentando toda una nueva fase de tu vida y eso te encanta, los retos te entusiasman, aunque te den miedo. El universo te dice que no te preocupes y que sigas por el camino de tu propósito, la felicidad no se compra ni con todo el dinero del mundo, así que sientete afortunado.

Salud:

Es momento de ir a todo motor con el ejercicio y el deporte, sentirás el arranque y la energía para mantener una rutina de bienestar para cuidar de tu cuerpo y de tu mente. No dejes pasar este momento y comienza.

Consejo:

Estar en las redes o en internet no es desconectarte, necesitas encontrar nuevas formas de descansar para que tu cuerpo repose y se restablezca de forma adecuada y sana.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras direccionando con Buey y Rata, el elemento Agua es característico en tu jornada.

Trabajo:

Si hay modificaciones en tu rutina laboral trata de aceptarlo y adaptarte de forma agradable, todo lo que cambia es para bien si así se lo permites. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es importante que te mantengas hidratado el día de hoy, los líquidos te beneficiaran en enorme manera y te darán la energía necesaria para culminar tu día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás una motivación interna por expresar tus sentimientos si así lo deseas, es importante que practique la comunicación para que todo lo que llevas dentro vaya saliendo.

Dinero:

El día no es muy favorable para actividades importantes, puedes dedicarle tiempo a estudiar estrategias e informarte sobre temas donde quieras incursionar.

Consejo: “El corazón tiene razones que la razón no entiende.” -Jacques Benigne Bossuel.