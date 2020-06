Escorpio – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Tu pareja tiene mucho por decir así que dale la oportunidad de hacerlo, escúchale atentamente no todo se trata siempre de ti, aprecia la persona que tienes a tu lado. No es bueno que le estés corrigiendo todo el tiempo y haciendo que se sienta mal en todo momento.

Dinero:

Te gusta tu labor y lo que realizas allí te hace completamente feliz, por eso cada que buscas una oportunidad para ascender o para estudiar se te abren las puertas inmediatamente, ese es tu propósito de vida por eso no sientes angustia y tampoco laboras más de lo que debes.

Salud:

Hoy te sientes vital, sal a caminar para disfrutar de la naturaleza y recargarte con la energía del sol, haz ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, así te dispondrás a tener un día más dinámico y con mejor actitud.

Consejo:

Agradece todo lo bueno que hay en tu vida, piensa en todo lo que tienes y desde tu esencia reconoce que debes mejorar para tu bien y el de las personas que están junto a ti, no se trata de que seas perfecto, tan solo es que seas una mejor versión de ti.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras direccionando con Rata y Buey, el elemento Agua es fundamental en el transcurso de tu jornada.

Trabajo:

Trata de ser muy productivo hoy, no te distraigas con cosas que te harán perder el tiempo. Busca siempre ir un paso adelante. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tú momento de relajación se potenciará mientras tomas una ducha, tomate tu tiempo y disfruta del agua mientras se lleva todo lo malo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La valentía estará presente, expresa algo que quieras decir, arregla asuntos pendientes con alguien y no sigas guardando tus pensamientos.

Dinero:

Es un día apropiado para revisar planes, cuentas, plantillas, entre otros. El análisis y la sabiduría rondan tu mente.

Consejo: “Atrévete a ser valiente hoy y confía en que cuando extiendas tus alas, volarás” -María Demuth.