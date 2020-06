Escorpio – Horóscopo del 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Habla con tu pareja, demuestra el amor que sientes, procura escuchar lo que requiere y decirle también lo que te gusta para que los dos estén en la misma sintonía, se trata de que ambos disfruten de su compañía.

Dinero:

Si estás laborando solo por el dinero que te pagan estás muy equivocado, eso puede llevarte a la frustración, a enfermar y no disfrutar de todo lo que el universo tiene para ti, si debes hacer cambios hazlos para que seas feliz.

Salud:

Deja de estar buscando disculpas para no hacer lo que debes en cuanto a la salud se refiere, la alimentación, el ejercicio, el descanso y la relajación son muy importantes para que puedas disfrutar de tu vida y agradecer por el cuerpo que te sirve de vehículo para estar y poder ser.

Consejo:

Si deseas acompañar a tu familia, pasar rato con ella y disfrutar de un buen momento no lo pospongas más y hazlo lo antes posible, existen lazos que nutren con solo una palabra en el momento indicado.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, ¡te encuentras direccionando y triangulando! Un día muy bueno para ti, sin embargo, también tienes un autocastigo, sé sincero contigo mismo.

Trabajo:

La comunicación será tu mayor fuerte, tienes el poder de convencer a alguien si es necesario, utilízalo sabiamente en tu espacio de trabajo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Actividades didácticas o que tengan que ver con el intelecto serán las mejores para este día; lee o escribe algo, veras como te sientes luego. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Eres muy receptivo cuando estás en un conflicto, escuchas e interiorizas, pero te cuesta explicar cómo te sientes. Es momento de dejar de guardar todo y empezar a decir lo que escondes a propósito.

Dinero:

Tienes a tu favor las habilidades matemáticas y analíticas, muy buenas cuando tratas temas económicos. Haz tus cuentas y toma la mejor decisión para tu futuro.

Consejo: Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza.