Escorpio – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

La retrogradación de Neptuno tampoco te la pondrá muy fácil con tu mente volátil, así que es primordial que evites las suposiciones o los conflictos por lo que imaginas que puede pasar. Necesitas poner los pies muy firmes en la tierra y mantener el foco en lo realmente importante.

Dinero:

Que nada te haga dar el brazo a torcer con las decisiones que has tomado por tu bienestar laboral y financiero, no permitas que las confusiones del momento o los días de bajón te hagan echar para atrás cuando son decisiones muy pensadas y evaluadas.

Salud:

Resta un poco el tiempo que estás pasando en las redes sociales, es importante que dejes de comparar tu cuerpo con el de las personas que ves en esos espacios. Nada te garantiza que lo que ves y quieres obtener es más saludable que lo que ya tienes, si quieres un cambio busca acompañamiento.

Consejo:

Es momento de seguir planeando tus propósitos, de dar esos primeros pasos para forjar ese camino de bienestar y dicha que quieres conseguir. Verás que pronto vendrá un vuelco de energía que te favorecerá para poner esos planes en acciones.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para planificar actividades a largo plazo o finalizar algo de forma definitiva.

Trabajo:

Es importante que organices tu tiempo, podrías despreciar parte de tu día buscando algo perdido debido al desorden o la desorganización. Si te ordenas estas situaciones disminuirán. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Estar en contacto con la Tierra te brindará mucha calma, si es posible pasar unos minutos sintiendo el césped en tus pies, será gratificante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes tener la determinación de eliminar algo de tu vida para siempre, meditalo con mucha sinceridad para tomar la decisión correcta.

Dinero:

No es recomendable la ejecución de algún plan para hoy, enfócate en actividades que tengan que ver con la planificación y estructuración de tus ideas.

Consejo: “Aprovecha la oportunidad en todas las cosas; no hay mérito mayor” -Píndaro