Escorpio – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Mercurio retrógrado está llevándote al pasado y tú, ni corto ni perezoso, estás feliz pensando en lo que pudo haber sido y no fue, ¿pero sabes qué? No fue y lo único que importa realmente es lo que es hoy, en este momento. Deja de querer viajar en el tiempo con tu mente, porque eso no cambiará los hechos.

Dinero:

Es importante que seas mucho más detallista con lo que dices a tus compañeros o con lo que te piden hacer en el trabajo, la comunicación puede ser un poco más confusa, así que vale la pena ser un poco más cuidadoso para evitar problemas futuros o malentendidos.

Salud:

No entres en dramas innecesarios ni busques conflictos que puedes evitar, eso te causa mucho malestar y puede llegar a darte dolores de cabeza o incomodidad estomacal si no controlas esas situaciones.

Consejo:

Rutinas, rutinas, aunque no te gustan mucho las necesitas en este momento, cuando tenemos cambios en nuestra vida es importante generarlas para establecer nuevos hábitos que nos permitan conectar más fácil con los objetivos que queremos lograr y poder disfrutar del proceso.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para resultados balanceados o equitativos, aprovéchalo.

Trabajo:

Es un gran momento para adelantar trabajo pendiente y así ir unos pasos más adelante, organiza tu agenda y así lo lograrás. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La creatividad será una gran fuente de energía y felicidad, utiliza tu imaginación para crear algo único y despejar tu mente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Comunicarte y hablar con aquella persona la cual tienes un problema será enriquecedor, discutan y procuren llegar a un acuerdo justo para ambos.

Dinero:

Tienes una energía muy neutra el día de hoy, por lo cual no es recomendable hacer algo importante. Por ende, realiza actividades rutinarias en cuanto a tus finanzas.

Consejo: Cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible.