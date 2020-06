Escorpio – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

¿Por qué caes en tantos dramas innecesarios? Acaso no has visto toda la energía que consumen de ti y el poco beneficio que te traen. Revisa qué situaciones y con cuáles personas es más frecuente este tipo de momentos, para que así sepas cómo puedes mejorarlo y trabajarlo.

Dinero:

No dejes que la entrada de Mercurio retrógrado eche para atrás tus proyectos de cambios, son situaciones que llevas analizando desde hace mucho tiempo, así que las supersticiones no te hagan echar para atrás. Es un cambio que solo puede traer beneficios y bienestar a tu vida.

Salud:

Conéctate con tu familia, puede que sientas muchas emociones en este sentido, que lleguen a tu mente muchos recuerdos. Verás que pasar tiempo con tus seres queridos te dará una recarga de energía y amor más que necesaria para este momento de tu vida.

Consejo:

No permitas que las emociones te ganen y se apoderen de ti, recuerda que energéticamente muchos están pasando por lo mismo, así que recíbelo con calma y teniendo presente que es algo temporal.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en daño con el Mono, la paranoia te hará pensar cosas incorrectas, calma tu mente.

Trabajo:

La confianza es fundamental en los temas de trabajo, trata de dar un voto de confianza a alguien que lo merece y está dispuesto a ayudarte. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Habrá mucha confusión emocional en tu interior, evita mirar hacia atrás y confía en lo que tu futuro te brindará. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es probable que por lo más mínimo se pueda iniciar una pelea en tus relaciones, evita echarle más leña al fuego, comprende la situación y déjalo pasar.

Dinero:

Tendrás sensaciones negativas en cuanto a los negocios, si tienes muchas dudas es preferible dejarlo para otro día más favorable.

Consejo: Para volver a encontrarte es buena idea dejarte aconsejar por el género femenino, te brindarán todo el apoyo que necesites.