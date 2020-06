Escorpio – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Revisa la forma en la que te proyectas y en la que realmente te ves a ti mismo, ¿esas imágenes coinciden? Si no lo hacen pregúntate por qué y revisa qué se debe ajustar para que mantengas la coherencia en tu vida y con esto, la paz.

Dinero:

Ningún dinero ganado por una labor que no te satisface será suficiente, ninguna recompensa por una acción que no te nace te generará real satisfacción. En cambio, si haces algo desde el corazón, todo lo que consigas será bendecido y beneficioso para ti, monetaria y emocionalmente.

Salud:

Revisa tu garganta, puede que duela un poco, así que es bueno que revises si hay algo que quieres decir o expresar y te sientes limitado de alguna forma. Recuerda que el diálogo todo lo puede resolver.

Consejo:

Tú decides cómo ver la vida, tu perspectiva son los ojos con lo que diferencias lo que sucede y tu actitud es cómo lo afrontas. Como ves las dos dependen de ti, así que en tus manos está cómo orientar tu vida y cómo recibir todo lo que sucede.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras triangulando con Cabra y Conejo, excelentes energías te esperan en el día de hoy.

Trabajo:

Puedes aprovechar tu día para pasar tiempo en familia, limpiar espacios y activar un buen ambiente en tu hogar. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Puedes añadir a tu dieta alimentos que te aporten vitaminas y fibras, prueba nuevas recetas más saludables y sorpréndete por tu cambio de energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Escucharte a ti mismo es muy importante para conocerte y saber cómo puedes mejorar y crecer interiormente. Es un buen día para proponerte cambiar.

Dinero:

Es un buen día para poner sobre la mesa tus ideas y comenzar a darle forma. Escribe quiénes serían útiles para tus proyectos y comienza la semana dando propuestas.

Consejo: Tú voz es muy valiosa y merece ser escuchada. Demuéstrale al mundo.