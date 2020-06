Escorpio – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Piensas que es hora de buscar activar tu relación y avanzar en su construcción, contemplas la posibilidad de formar una familia con tu pareja y que los dos se proyecten para un futuro juntos.

Dinero:

Para que todo fluya con relación al dinero debes pensar muy bien qué creencias limitantes traes de tu familia que no te dejan avanzar y prosperar, muchas veces se repiten sin darnos cuenta, así que comienza a mirar a tu familia y la relación que ellos tienen con el merecimiento.

Salud:

Si estás realizando algún tipo de terapia ya sea física o espiritual no dejes de hacerla, no creas que por sentirte un poco mejor ya estás preparado para seguir adelante, aún no estás fortalecido y la recaída puede ser más traumática.

Consejo:

Deseas comenzar a realizar estudios de otras disciplinas diferentes a tu profesión, estás interesado en todo lo relacionado con lo espiritual, deseas cambiar la perspectiva que tienes del mundo y de ti mismo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en choque con la Serpiente, aléjate de los rumores y de personas que no aportan nada valioso a tu vida.

Trabajo:

Trata de ser fiel a tus decisiones y no te involucres en charlas donde hablen de otras personas, se mejor que eso. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Práctica ver desde el interior, la autoconciencia es increíble para darte cuenta de cosas que no son favorables para ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Conflictos por parte de personas ajenas a tus relaciones podrían aparecer, aléjate de chismes o personas que hablan sin fundamentos.

Dinero:

No es propicio realizar trámites bancarios o negociaciones el día de hoy, la comunicación está afectada y las situaciones podrían verse malinterpretadas.

Consejo: No olvides: “si alguien debe saber algo de mí, seré yo quien se lo diga” -Julia Navarro.