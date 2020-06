Escorpio – Horóscopo del 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Quieres que con tu pareja todo sea más equitativo para recobrar la armonía e independencia que tenían al principio de la relación, dialogar tranquilamente y exponer de manera amorosa lo que te gustaría para que lleguen a buenos acuerdos.

Dinero:

No te apegues tanto a las cosas, no es necesario, regalas una y la otra llega por correspondencia universal, no es necesario acaparar y dejar sin uso, eso no es prosperidad tan solo es acumular por apego.

Salud:

Sigue cuidándote de los esfuerzos físicos, aún no es momento de retomar ejercicios de alto impacto que son los que tanto te gustan, realiza ejercicios de fortalecimiento y relajación, es mejor cuidarse ahora y no lamentarse después.

Consejo:

Apoya a una persona que creas lo requiere, restas importancia a mensajes, palabras, actitudes, no debes suponer ni tampoco juzgar, tender una mano amiga puede cambiarlo todo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Abierto, apropiado para comienzos suaves y nuevos. Si te lo propones puedes avanzar tanto como quieras.

Trabajo:

Es un buen momento para que superes barreras personales que te impedían seguir adelante, puedes comenzar a idear una nueva idea para tu futuro. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hablar constantemente, contar anécdotas o situaciones que llevas dentro, será grandioso para tus energías. Mantente conectado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si necesitas resolver ciertos conflictos y comenzar de cero con alguien puedes hacerlo hoy, cambia de a poco tu vida .

Dinero:

El día es propicio para iniciar algo nuevo, aprovéchalo para investigar y darle forma a tu estrategia.

Consejo: Te darás cuenta de que lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida.