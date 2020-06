Escorpio – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Tienes todo para lograr expandir tu mundo y conocer nuevas disciplinas que te ayudarán a expandir tu ser interior, socios, familia, amigos o pareja, alguno de ellos está haciendo todo lo posible para que no te conectes contigo mismo.

Dinero:

Puedes aprovechar hoy para buscar cómo aumentar tus finanzas y llegar a tu equilibrio financiero, sabes que tienes todo para emprender o hacer mejoras en tu labor que te serán reconocidas rápidamente.

Salud:

No hagas esfuerzos físicos durante el día, puedes lastimarte fácilmente, es mejor prevenir si deseas comenzar, haz algo que no sea de alto impacto, son momentos para cuidarse y no exigirse demasiado.

Consejo:

Habla de tus fantasías, sueños, propósitos no tiene que ser con alguien en especial, lo más importante es que te escuches y asimiles todo lo que tienes muy guardado, esto te dará claridad y entendimiento.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras triangulando con Conejo y Cabra, ¡tienes un día maravilloso en tus manos!

Trabajo:

Podrías tener ideas que te impulsen en tu área laboral y seas reconocido por tu ingenio y creatividad. Pon a trabajar la mente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Actividades didácticas te brindarán mucha satisfacción, lee algo entretenido o documentate sobre un tema interesante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te interesará explicarles a tus seres queridos algún tema que manejas bien, también puedes deslumbrarlos con tus sabios consejos.

Dinero:

Si tienes una negociación o quieres influir en una venta o compra de un artículo puedes usar tus habilidades comunicativas para convencer.

Consejo: “La pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme”. -Ayn Rand.