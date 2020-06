Escorpio – Horóscopo del 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Hoy acompaña a tu familia y pareja requieren de tu atención, apóyalos desde conocer si tienen algún requerimiento o utilizar tu sabiduría para resolver algo que uno de ellos requiera, las personas no todo lo cuentan, tu intuición te guía.

Dinero:

En tu labor procura llegar a un acuerdo con tus compañeros de trabajo y que todos lo cumplan, con el fin de mejorar la comunicación entre todos, donde prime el respeto y la solidaridad para que la labor fluya sin mayores inconvenientes.

Salud:

Cuando el dolor de cabeza se presenta con tanta frecuencia es por pensamientos repetitivos que aún no resuelves y los traes a tu mente una y otra vez, cuando esto suceda llega el pensamiento y tú pones la atención en otra acción completamente diferente, así va desapareciendo el dolor.

Consejo:

Entre menos pienses en tu pasado mejor, el pasado es como el agua de un río cuando pasa, ya pasó y no hay forma que se devuelva. Deja que tu vida fluya como un río y así evitas lamentarte por lo que hiciste y lo que dejaste de hacer, vive hoy cada segundo cuenta.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en destrucción con el Tigre, las situaciones pueden cambiar de buenas a malas, acepta los cambios.

Trabajo:

Trata de enfocar tu trabajo y concéntrate al momento de hacer tus labores, evita que algo te quite mucho tiempo debido a falta de atención. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Te interesará encontrar el balance interior, estar en paz contigo y con lo que te rodea será la mejor idea. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es importante que te des el valor que mereces, intenta hacer ejercicios que te permitan ver dentro y de ti para darte de cuenta de cuánto vales.

Dinero:

No es un buen día para que te involucres en una actividad financiera, evita compras innecesarias y hacer algún trámite bancario. Cuida tu dinero.

Consejo: “Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos.” -Viktor Frankl.