Escorpio – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Ante los problemas debes dejar de alejarte y poner más barreras de las habituales, así no solo es más difícil acceder a ti sino comprender las verdaderas razones de tu aislamiento, con esto puedes hacer sentir culpables a personas que nada tienen qué ver con tus conflictos internos.

Dinero:

Si quieres hacer más debes proponer más, no esperes a que las oportunidades lleguen solas, recuerda que puedes crearlas tú mismo, con tu poder, energía y trabajo. Tienes tu futuro en las manos hoy, así que decide y disfruta.

Salud:

Es momento de fortalecerse físicamente, la fuerza y la resistencia potencian nuestra energía de forma singular, verás que comenzarás a sentirte más enérgico, dichoso y poderoso. Una vez lo hagas sentirás que no hay límites para ti.

Consejo:

Estás más analítico de lo normal, y con esto también es importante que reflexiones a qué le estás dando poder y en qué se está centrando tu energía.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para resultados balanceados o equitativos, aprovéchalo.

Trabajo:

Si tenías trabajo pendiente hoy es un buen momento para adelantar y ponerte al día, de resto culmina tu jornada como de costumbre, evitando hacer grandes tomas de decisiones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La lectura ejercitará tu imaginación, relájate un momento y disfruta de un buen libro que te interese. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si tenías un problema en pausa, hoy puede ser un buen día para llegar a un acuerdo y ambos situarse en una misma posición. Es importante dejar el orgullo a un lado.

Dinero:

Las energías son buenas para cuando necesitas un empujón y hacer algo increíble con tus finanzas, los retornos son excelentes para hoy.

Consejo: “Aprovecha la oportunidad en todas las cosas; no hay mérito mayor” -Píndaro