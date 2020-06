Escorpio – Horóscopo del 10 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Las relaciones se basan en la confianza y el respeto, si pierdes eso con tu pareja el amor ya no convive entre ustedes, así que es mejor separarse y comenzar a buscar cómo conectarte con tu esencia para salir fortalecido.

Dinero:

Se activan los viajes en tu labor y es algo que disfrutas mucho, así que pon todo de ti para que te desempeñes muy bien. Los frutos los recogerás muy pronto, disfruta esta oportunidad que tienes ahora.

Salud:

El ejercicio es muy importante para que recuperes tu energía y puedas continuar con lo que debes hacer sin sentir el cansancio y el desgaste del día a día.

Consejo:

Lo más importante es que recobres la calma y logres hacer lo que tanto anhelas sin tener que estar luchando por ello, la vida no es una lucha ni estar trabajando duro, viniste a ser feliz y no ha luchar para lograrlo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en daño con el Mono, existirá mucha confusión en tu interior.

Trabajo:

Tendrás una sensación de paranoia que no te dejará dar lo mejor de ti en tu ámbito laboral. Las conspiraciones solo suceden en tu mente, debes dejarlas ir y centrarte en lo que es verdadero. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Te sentirás algo caído de ánimo, en especial por la nostalgia y la melancolía. No dejes que esas actitudes arruinen tu día, eres más que eso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus relaciones personales podrían verse afectadas el día de hoy, conflictos y peleas sin una causa real aparecerán en tu vida. Trata de pasar página y no darle tanta importancia.

Dinero:

Si tú confianza en ti mismo y en lo que te rodea no está al máximo es preferible que evites los temas económicos. Alguna negociación o trámite podría salir mal.

Consejo: Si necesitas un impulso para volver a tu camino puedes pedírselo al género femenino, tendrán una conexión mística contigo.