Escorpio – Horóscopo del 9 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

El amor comienza en ti y termina en ti, recuerda que somos creados desde el amor universal, si aceptas una lógica tan sencilla aceptas también que eres amor puro y eso es lo que tienes para brindar.

Dinero:

La energía del dinero la integramos cuando nos damos cuenta de que nuestro propósito es servir y el pago viene por añadidura, el servicio nos debe hacer felices sin esperar nada a cambio.

Salud:

Disfruta y agradece el alimento que hoy se sirve en tu mesa, te da vitalidad y fuerza para seguir en tu día a día, agradece las manos que lo cultivaron y agradece a quienes lo prepararon.

Consejo:

Cuando aprendes a disfrutar sin cuestionar, sin buscar, sin ir más allá de las personas, dejas que el control no te supere, vas a descubrir que la vida es más sencilla y fácil de disfrutar, somos nosotros los que hacemos todo lo posible por amargar su esencia.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras direccionando con Rata y Buey, el elemento Agua es fundamental en tu jornada, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Sentirás la necesidad de cambiar varios aspectos de tu vida, algunas cosas que antes no tenían importancia ahora la tendrán, es un buen momento para tomar una actitud positiva y querer mejorar. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Practica ejercicios para siempre mantenerte en balance contigo mismo/a, incorpora en tu rutina yoga o meditación. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Comunicarte será todo para ti el día de hoy, tienes un gran impulso por compartir ideas y pensamientos con quienes saben escuchar, será muy gratificante.

Dinero:

Te verás impulsado/a por la sabiduría, conocer sobre oportunidades, ingeniar ideas y abrir tu mundo de posibilidades, no dejes que nada pare tu imaginación.

Consejo: Cuando expreso lo que pienso y siento, libero la mente y sano mi cuerpo.